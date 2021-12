Google dedica un doodle al solstizio d’inverno

Il più grande portale di ricerche Internet celebra il passaggio dall’autunno all’inverno, che quest’anno cade il 21 dicembre. È il giorno con meno ore di luce in tutto l’anno, a causa dell’inclinazione dell’asse terrestre rispetto all’eclittica solare. Diversi Paesi nel mondo lo festeggiano, tra i monoliti di Stonehenge oppure mangiando melograno in Iran: ecco qualche curiosità

È arrivato il giorno più corto dell’anno. Oggi, martedì 21 dicembre, inizia ufficialmente la stagione più fredda nell’emisfero boreale. Google ha dedicato un Doodle al solstizio d’inverno, giornata in cui l’inclinazione dell’asse terrestre rispetto al piano dell’eclittica solare è al suo massimo: è il momento in cui il Polo Nord è il più distante possibile dal sole in relazione al suo asse. I raggi solari arrivano quindi su di noi più inclinati rispetto a quanto avviene in tutte le altre giornate dell’anno, da cui la minor durata del giorno (TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE SUL SOLSTIZIO D'INVERNO).