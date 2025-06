Nintendo Switch: 2 record di vendite al lancio

Record per il colosso giapponese dei videogiochi Nintendo che ha venduto 3,5 milioni di console Switch 2 in tutto il mondo in appena quattro giorni dal lancio, battendo i precedenti record di vendita, per una console domestica, della Switch originale e della PlayStation 5 di Sony, che hanno venduto rispettivamente 2,7 milioni e 3,4 milioni di unità nel primo mese. La PlayStation 2, la console più venduta di tutti i tempi, ha superato i 2 milioni di unità vendute solo dopo due settimane. Aumentata la produzione, per riuscire a soddisfare la domanda di Switch 2, che aveva registrato un'impennata significativa nei preordini, con 2,2 milioni di richieste arrivate al negozio online dell'azienda, solo in Giappone. Nintendo prevede di vendere 15 milioni di Switch 2 entro marzo 2026, all'incirca la stessa quantità venduta da Switch nel suo primo anno di commercializzazione.