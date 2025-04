Nintendo Switch, in arrivo Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition

L'epico RPG, uscito originariamente per Wii U nel 2015, fa il suo ritorno in versione migliorata il 20 marzo sulle console portatili Nintendo

A partire dal 20 marzo una delle saghe futuristiche più ricche e amate di sempre sarà disponibile su Nintendo Switch. Si tratta della versione aggiornata dell’epico RPG di fantascienza Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition che farà finalmente il suo approdo sulla famiglia di console ibride della Nintendo. Un’occasione per gli appassionati per riprendere uno dei capitoli più apprezzati della saga, nonché un’opportunità per i neofiti di avvicinarsi al mondo di Xenoblade Chronicles.

L'esperienza di gioco: tra esplorazione e combattimenti emozionanti

Gli utenti saranno catapultati nell’anno 2053, in uno scenario che vede la Terra distrutta da un conflitto intergalattico tra due razze aliene che ha costretto l’umanità a fuggire e a lottare per la sua sopravvivenza. Un piccolo gruppo di superstiti, a bordo della nave spaziale Balena Bianca, naufraga su Mira: un pianeta inesplorato con una natura selvaggia. Nei panni di un agente Blade, i giocatori dovranno esplorare il territorio, osservando le forme di vita dei vari ecosistemi e incontrando le gigantesche e sconosciute creature autoctone che potranno essere studiate e affrontate utilizzando tecniche e strategie per ottenere le risorse indispensabili alla sopravvivenza della comunità di Neo Los Angeles. Insomma un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati della console portatile Nintendo, che accoglierà nuovamente un titolo rimasto nel cassetto dalla sua uscita nel 2015 su Wii U.