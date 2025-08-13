Esplora tutte le offerte Sky
Google, come usare più account: guida pratica e consigli

Tecnologia
©Getty

Lo si può fare tramite pc e app: in quest’ultimo caso molto dipende dalle impostazioni delle app stesse. Google però consiglia di accedere a più account solo su dispositivi che non sono condivisi con altre persone

Chi ha più account Google può usarli nello stesso momento: esiste infatti un modo per potere passare da uno all’altro senza dover uscire dal primo e accedere di nuovo al secondo. Gli accounto potrebbero avere impostazioni distinte, ma è comunque possibile usare quelle del'account predefinito, utilizzato per il primo accesso. 

Come fare

Per aggiungere un account serve accedere a Google. In alto a destra, si seleziona la propria iniziale o l'immagine del profilo. Nel menu, si sceglie ‘aggiungi account’. A questo punto si seguono le istruzioni per accedere all'account che si desidera usare. Prima di uscire, è importante assicurarsi di aver impostato i metodi di verifica del backup utili in caso di problemi di accesso. Basta seguire questo percorso: sul dispositivo si apre una pagina Google (ad esempio www.google.com). Poi, in alto a destra, si seleziona il proprio profilo e nel menu si sceglie l’opzione Esci o Esci da tutti gli account. 

Dalle App

C’è inoltre la possibilità di passare da un account all'altro anche in alcune app Google su dispositivi mobili. I passaggi per cambiare account variano in base all'app stessa. Qui è possibile leggere i passaggi: alcuni di questi sono validi per le versioni successive ad Android 9. Lo stesso vale per iPhone e iPad. Google però consiglia di accedere a più account solo su dispositivi che non sono condivisi con altre persone. 

