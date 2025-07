Truffe con i deepfake, a che cosa fare attenzione e come difendersi

Le capacità generative dell’intelligenza artificiale stanno rendendo sempre più semplice per i truffatori creare contenuti per ingannare le persone. E non sono più solamente i volti e le voci di personaggi famosi a essere replicati con scopi fraudolenti, ma può capitare a chiunque: ecco cosa serve sapere e come proteggersi

I contenuti falsi o manipolati generati dall’ intelligenza artificiale hanno la capacità di causare seri danni, se usati con l’intento di nuocere a individui o gruppi. Tra gli strumenti più noti - e temuti - ci sono i deepfake: solamente poche settimane fa, come scoperto dal Washington Post , truffatori ignoti hanno clonato grazie all’intelligenza artificiale la voce del segretario di Stato Usa Marco Rubio e hanno contattato almeno cinque ufficiali di alto rango. Secondo il dipartimento di Stato, l’obiettivo sarebbe stato quello di “acquisire accesso a informazioni oppure account” di figure importanti del governo. E se l’utilizzo di contenuti generati dall’intelligenza artificiale sta diventando - secondo il Guardian - una minaccia sempre più comune per i dipartimenti dei governi, i truffatori prendono di mira anche la popolazione generale usando testi, video e audio generati dall’IA.

La diffusione delle truffe con l’IA

Secondo quanto ricostruito dai fact-checkers di Facta, infatti, le truffe stanno diventando sempre più sofisticate grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Se il classico messaggio, ricevuto da molte persone, in cui i truffatori si fingono figli delle vittime dicendo di aver perso il telefono e aver bisogno di un bonifico hanno ingannato più di una persona, oggi le truffe “stanno diventando sempre più credibili ed efficaci grazie all’uso di contenuti creati utilizzando l’intelligenza artificiale”. Anche perché gli attori malintenzionati sfruttano le emozioni per aggirare le loro vittime, e l’IA è capace di generare contenuti sempre più simili nei toni a quelli creati dagli esseri umani. Un’efficacia che si traduce anche nei numeri: secondo analisi citate da Facta, infatti, le truffe rimangono una minaccia costante e causano perdite per oltre mille miliardi di dollari, e quelle in cui era coinvolta l’IA tra maggio 2024 e aprile 2025 sarebbero aumentate del 456% in un anno rispetto ai 12 mesi precedenti.

Esempi di truffe che sfruttano l’IA

Se fino a poco tempo fa erano soprattutto voci e volti di personaggi famosi a essere usati loro malgrado - è successo anche ai giornalisti di Sky TG24 - adesso anche le persone comuni possono subire la stessa sorte: secondo esperti citati da Euronews, infatti, tra le nuove truffe spinte dall’IA è emersa quella in cui viene clonata la voce di una persona per ingannare amici o familiari, facendo loro credere che si abbia un bisogno urgente di denaro. E per creare questi contenuti è sufficiente ai truffatori “sfruttare” video pubblicati sui social: l’intelligenza artificiale è infatti ormai in grado di creare un clone vocale usando la voce, l'accento e la respirazione di una persona. Un’altra tecnica invece permette di sovrapporre il volto di una persona a un’altra, ingannando le vittime e facendo loro pensare di essere in videochiamata con un parente o un’amico.