Quanto costa la disinformazione online alle aziende? L’analisi del WEF

La disinformazione è capace di causare danni economici al mondo per miliardi di dollari: a dirlo è il World Economic Forum , che ha analizzato i rischi che corrono le aziende a causa di contenuti come le fake news e i deepfake. “Nessuna azienda è immune alla disinformazione”: secondo Matthew Blake, a capo del Centre for Financial and Monetary Systems del World Economic Forum, se “un tempo la disinformazione veniva usata per influenzare le elezioni e indebolire i personaggi pubblici”, oggi è anche “diventata un’arma potente per prendere di mira le imprese a livello globale”. E “che si tratti di una grande azienda oppure una a conduzione familiare, le false narrative hanno causato seri danni alla reputazione e alle finanze” di queste imprese.

L’impatto dell’intelligenza artificiale

A questo scenario, si aggiunge la recente enorme diffusione dell’intelligenza artificiale: questa sta non solo cambiando il modo in cui le aziende operano, ma anche amplificando i rischi che affrontano. In particolare i contenuti generati dall’IA rischiano di portare i danni alla reputazione a livelli senza precedenti, impattando non solo sulla credibilità dell’azienda stessa ma anche sul suo valore di mercato. Non è un caso che, secondo un report del 2024, 8 manager su 10 si sono detti preoccupati dall’impatto che la disinformazione spinta dall’intelligenza artificiale può avere sulla reputazione della loro azienda. E, dato ancor più sinistro, oltre un terzo ha ammesso che la loro società non è adeguatamente preparata ad affrontare questo pericolo. “In un mondo in cui il valore di un'azienda si basa in gran parte sulla fiducia che i suoi clienti ripongono in essa, la necessità di proteggere la propria reputazione non è mai stata così grande”, ha detto Julian Payne, presidente di Edelman Crisis & Risk, che ha redatto il report.

I pericoli dei deepfake

Il livello della sfida per le aziende sta crescendo, secondo il WEF, per via della diffusione dei deepfake. Quasi possono essere usati anche per colpire la reputazione di individui e/o aziende, per diffondere disinformazione e perfino per sottrarre denaro da imprese in giro per il mondo. Un sondaggio condotto dalla società Regula ha mostrato come per il 42% delle aziende il rischio più grande associato ai deepfake è quello del furto di identità. E solo nel 2024 la stima indica che fino a metà delle imprese sia stata vittima di attacchi condotti con i deepfake: l’impatto stimato per ogni incidente è arrivato vicino a quota 500mila dollari.