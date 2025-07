Moldavia, NewsGuard: disinformazione russa prende di mira le elezioni

Secondo la società di monitoraggio “la propaganda russa sta inondando il web con affermazioni false sulla Moldavia nel tentativo mirato di screditare il governo filo-europeo del Paese in vista delle prossime elezioni”. Tra gli obiettivi della campagna c'è anche la presidente filo-europeista Maia Sandu ascolta articolo

Il 28 settembre sono in programma le elezioni parlamentari in Moldavia, e il Paese è finito al centro dell’attenzione della disinformazione russa: a dirlo è NewsGuard, società di monitoraggio dell'affidabilità dei siti di notizie e informazioni, secondo cui “la propaganda russa sta inondando il web con affermazioni false sulla Moldavia nel tentativo mirato di screditare il governo filo-europeo del Paese in vista delle prossime elezioni”. Tra gli obiettivi della campagna c'è anche la presidente filo-europeista Maia Sandu. Secondo NewsGuard le informazioni false sono “veicolate da Matrioska, un’operazione di influenza di Mosca che deve il suo nome alle note bambole russe e ha già preso di mira le elezioni presidenziali statunitensi del 2024, le elezioni tedesche del febbraio 2025 e la guerra in Ucraina”.

A fine 2024 Maia Sandu era stata rieletta al ballottaggio con uno scarto minimo. Prima del voto, la polizia aveva denunciato significative operazioni di disinformazione attraverso l'invio di false email e minacce di morte. Poche settimane prima inoltre il Paese - anche in questo caso con uno scarto minimo - aveva votato a favore del processo di adesione all’Unione Europea. All’interno del territorio internazionalmente riconosciuto della Moldavia è presente l’autoproclamata repubblica di Transnistria, de facto indipendente e pro Russia.

La disinformazione contro la Moldavia Dall’analisi condotta dalla società di monitoraggio emerge come le false narrative di Matrioska appaiano nella forma di video e articoli che imitano testate affidabili: tra queste ci sono FoxNews, BBC e anche Vogue. I contenuti falsi o manipolati individuati dal 21 aprile al 10 luglio su Telegram hanno ottenuto 2 milioni di visualizzazioni su Telegram. Le notizie false sono circolate in rumeno, che è la lingua principale del Paese, e anche in russo, che è parlato regolarmente da circa il 20% della popolazione. La strategia messa in campo da Matrioska per screditare la presidente Sandu è supportata anche da “siti collegati al Cremlino, da reti di bot sui social network e da altre operazioni di influenza russe ampiamente documentate”. Inoltre è emerso come almeno 7 dei contenuti falsi identificati da NewsGuard siano stati amplificati dalla rete Pravda, “un network con sede a Mosca composto da circa 150 siti anonimi che ripubblicano informazioni false in più lingue per influenzare i risultati offerti dai motori di ricerca e dall’intelligenza artificiale generativa”. Leggi anche Disinformazione e IA, cos’è successo nella guerra tra Israele e Iran

Le principali narrazioni false su Telegram Sono cinque le principali narrazioni false identificate da NewsGuard, su Telegram tra il 21 aprile e il 10 luglio 2025. Al primo posto per numero di visualizzazioni - oltre 888mila - si trova la storia secondo cui Fox News avrebbe riportato che il governo moldavo ha venduto 50mila ettari di terra alla società di investimento BlackRock (con sede a New York). La seconda falsa narrativa con più visualizzazioni (oltre 270mila) è quella che sostiene che la BBC ha riferito che il 42% delle schede elettorali per corrispondenza nelle elezioni moldave del 2024 erano a nome di persone decedute. E ancora, Vogue avrebbe riportato che Sandu si posiziona al sesto posto nella classifica del capi di Stato con i guardaroba più costosi (oltre 120mila visualizzazioni); L'Economist ha riferito che Sandu è al primo posto nella lista dei leader europei più corrotti (quasi 100mila visualizzazioni); E!News ha riferito che una visita programmata in Moldavia di 3 personaggi di Hollywood è stata cancellata dopo che USAID ha ritirato i finanziamenti (95mila visualizzazioni). In totale queste cinque affermazioni false hanno ottenuto da sole quasi 1 milione e mezzo di visualizzazioni. La situazione in Moldavia La Moldavia, come detto, si è impegnata nel processo di adesione all’Unione Europea. Secondo alcuni analisti, però, la recente ondata di disinformazione dimostrerebbe la volontà di Mosca di impedire al Paese di orientarsi verso l’Occidente: “La Russia considera la Moldavia parte della sua zona di influenza storica e legittima”, ha detto Eugen Muravschi, esperto di campagne di influenza russe a WatchDog.md, think tank moldavo che monitora le operazioni di influenza di Stati esteri, in un’email a NewsGuard del giugno 2025. “Non può tollerare che la Moldavia si allontani dalla Russia per avvicinarsi all’Europa”. In vista del voto del 28 settembre Matrioska ha pubblicato in media tre affermazioni false a settimana da allora, in una campagna di disinformazione “senza precedenti”: nessun’altra campagna pro-Cremlino monitorata da NewsGuard si avvicina infatti al volume di contenuti prodotti da Matrioska. Leggi anche Elezioni 2024, disinformazione e IA: rapporto analizza quanto accaduto