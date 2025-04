Nintendo presenta la nuova console Switch 2, data di uscita e prezzo

La nuova console targata Nintendo, presentata al Grand Palais di Parigi, avrà uno schermo più grande, grafica potenziata e nuove funzioni come la chat vocale e la modalità mouse per i due nuovi joycon. Tra i titoli al lancio, Mario Kart World, Zelda e Super Mario Party. In uscita il 5 giugno, costerà 470 euro

Switch 2: caratteristiche



La Switch 2, che abbiamo potuto provare in anteprima mondiale, mantiene lo stesso aspetto accattivante dal punto di vista del design ma ha uno schermo più grande, colori più vivaci e una grafica ancora più definita, grazie a un motore di calcolo più potente. Dal punto di vista delle nuove feature, particolarmente interessante l'introduzione, per i titoli supportati, della modalità mouse per i due nuovi joycon e di Gamechat, una chat vocale per ampliare l'interazione e la condivisione dell'esperienza di gioco.



Prezzo, data di uscita e i titoli disponibili al lancio



Per quanto riguarda i titoli disponibili al lancio, la punta di diamante è Mario Kart World, una versione ancora più folle e adrenalinica della corsa con protagonisti i personaggi più famosi della casa nipponica. Rieditati per la nuova console anche i due episodi della saga di Zelda Breath of the wild e Tears of the kingdom, Super Mario Party Jamboree e, da luglio, arriva Donkey Kong Bananza. Saranno disponibili anche decine di titoli di terze parti. Gran parte dei giochi per la vecchia console potranno inoltre essere utilizzati anche sulla nuova. La data di uscita di Switch 2 è fissata per il 5 giugno e il prezzo consigliato è di 470 euro.

