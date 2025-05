Dopo Sony tocca a Microsoft, aumenta in Ue il prezzo di Xbox

Microsoft aumenta il prezzo in Europa delle console videoludiche Xbox Series X e Series S, così come di nuovi giochi e accessori. Lo ha confermato l'azienda, spiegando che dal 1 maggio, la Series S, più economica, costa 349,99 euro mentre la Series X parte da 549,99 euro. Si tratta di un rialzo di 50 euro per entrambe, rispetto ai 299,99 richiesti per la Series S e ai 499,99 euro per la Series X. La decisione riguarda il mercato internazionale, dunque anche l'Europa, e arriva a distanza di qualche settimana dall'aumento dei prezzi della Sony PlayStation in Ue e nel Regno Unito di circa il 25%. "Sappiamo che questi cambiamenti sono impegnativi e sono stati realizzati con un'attenta valutazione, considerando le condizioni di mercato e l'aumento dei costi di sviluppo" si legge in una nota ufficiale di Microsoft. "Guardando al futuro, continuiamo a concentrarci sull'offrire più modi per giocare a più titoli su qualsiasi schermo e garantire valore ai giocatori". Negli Stati Uniti e in Canada, il colosso alza il cartellino anche delle cuffie per la Xbox, esentate nel blocco europeo. Pur senza citare direttamente le cause, in molti, come il sito specializzato Engadget, attribuiscono la strategia di rialzo ai dati imposti da Donald Trump. Le console Xbox vengono prodotte principalmente in Cina. In particolare, Foxconn, una multinazionale taiwanese, è uno dei principali produttori responsabili dell'assemblaggio in grandi stabilimenti situati a Shenzhen. Xbox conferma che l'aumento dei prezzi non è retroattivo, quindi i titoli già nei negozi non dovrebbero subire modifiche, mentre da Natale la casa aggiusterà "il prezzo di alcuni dei nostri nuovi videogame". Quello delle Xbox non è l'unico aumento di prezzo per Microsoft, che da febbraio ha alzato il prezzo dell'abbonamento al servizio Microsoft 365 Family da 99 a 129 euro all'anno.