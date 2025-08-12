Outlook, come impostare regole per filtrare automaticamente la posta

Come organizzare al meglio la propria posta elettronica senza avere la casella piena di contenuti indesiderati? Per gestire il flusso delle mail secondo le proprie esigenze, personali o professionali, basta seguire una serie di regole che permettono di eseguire automaticamente azioni specifiche sui messaggi di posta elettronica ricevuti nella propria posta in arrivo. È anche possibile creare regole per cambiare il livello di priorità dei messaggi in arrivo, spiega la guida di Microsoft, per spostarli automaticamente in cartelle specifiche o per eliminarli in base a determinati criteri (COME ORGANIZZARE LA POSTA IN ARRIVO).

Controllare la posta indesiderata

Tra le mail meno gradite, ci sono quelle che finiscono nella casella della posta indesiderata. Il filtro per la Email posta indesiderata di Outlook non interrompe il recapito dei messaggi di posta indesiderata, ma sposta i messaggi sospetti nella cartella email della posta indesiderata. Microsoft suggerisce di controllare periodicamente se tra i messaggi nella cartella posta indesiderata ve ne siano di legittimi che sono stati erroneamente considerati spam. Se invece si trova un messaggio non indesiderato, va trascinato nella casella Posta in arrivo o in qualsiasi altra. È anche possibile contrassegnare un elemento come attendibile eseguendo le operazioni seguenti: selezionare Home > Segnala > Non indesiderato.

Per impostazione predefinita, indica ancora la guida Microsoft, il filtro per la Email della posta indesiderata è attivato e il livello di protezione è impostato su Nessun filtro automatico. È possibile rendere il filtro più aggressivo modificando il livello di protezione fornito. Il filtro Email posta indesiderata valuta ogni messaggio in arrivo in base a diversi fattori. Per modificare le opzioni del filtro per la posta indesiderata, selezionare Home > Blocca > opzioni Email posta indesiderata.