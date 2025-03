Outlook/Microsoft Exchange, per un'ora mail, calendari e app in down

Problemi nella serata di sabato 1 marzo per Microsoft Exchange e Outlook, con il sito Downdetector che segnalava un picco di malfunzionamenti a partire dalle 21.30 circa. Anche da Oltreoceano sono arrivate segnalazioni, con FOX 5 New York e il Daily Mail che hanno parlato di migliaia di interruzioni e utenti che chiedevano spiegazioni sui social. Il problema è rientrato dopo circa un'ora.

Problemi a mail, app e calendari

Su Downdetector un utente segnalava: “Account di posta e Microsoft 365 fermi. Costringe ad inserire la password (corretta) più volte”. E un altro ha risposto: “La chiede ma poi non ti fa fare l'accesso”. Secondo FOX 5 New York si sono riscontrati problemi anche a calendari e applicazioni come Powerpoint e Outlook per mobile.