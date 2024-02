Le mail dei dipendenti non potranno essere conservate oltre 7 giorni

Con un documento del 6 febbraio, l'Autorità per la Privacy ha fissato paletti stringenti per i datori di lavoro: le aziende si devono dotare di sistemi per la gestione della posta elettronica che permettano di eliminare i metadati della corrispondenza dei lavoratori entro una settimana. Il limite si può allungare, ma solo di 48 ore, e solo con accordo sindacale o con autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro. Si vuole limitare il controllo dei datori sui lavoratori, ma l'applicazione sarà problematica