Parma, feto ritrovato sul marciapiede: indaga la polizia scientifica

Macabro ritrovamento a Parma, dove un passante, poco dopo l’alba, ha scoperto un feto senza vita sul marciapiede di un piccolo parco in via Federico II, nel quartiere Crocetta. La zona, molto frequentata soprattutto nelle prime ore della giornata per la vicinanza alla trafficata via Emilia e a numerose attività commerciali, è stata immediatamente transennata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia scientifica, mentre l’autorità giudiziaria ha avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e risalire alla provenienza del feto.