Come recuperare un’email cancellata per errore su Gmail

Forte del successo avuto con i telefoni Pixel (imminente l’uscita in Italia del nuovo 8a), Google porta nel nostro paese un prodotto che fino ad ora non era disponibile: stiamo parlando di Pixel Tablet, un dispositivo disegnato appositamente per essere usato in casa, anche se ovviamente può essere utilizzato anche fuori. Ecco tutte le caratteristiche e le nostre impressioni (di Daniele Semeraro)