Come recuperare un’email cancellata per errore su Gmail

La nostra casella di posta è sempre più ricca di email automatiche, newsletter e spesso spam. Anche in vacanza. Così può capitare che mentre si cerca di liberare spazio cancellando i messaggi che non ci interessano, se ne cancellino altri per errore. Niente di irreparabile: non tutti sanno che le email eliminate restano infatti disponibili per un certo numero di giorni prima di venire effettivamente rimosse in via definitiva dalla casella di posta. Esiste quindi un modo per recuperare le mail cancellate per errore.
Come ripristinare la mail cancellate
I messaggi di Gmail eliminati dagli utenti rimangono nel cestino per 30 giorni, spiega la Guida di Google Workspace. Per un massimo di 30 giorni dopo l'eliminazione, gli utenti possono recuperare i propri messaggi dal cestino seguendo i passaggi descritti dalla guida di Gmail. Dopo 30 giorni invece, i messaggi vengono eliminati definitivamente dal cestino e non possono essere ripristinati né dagli utenti né dagli amministratori.
- La Console di amministrazione
Gli amministratori possono recuperare i messaggi eliminati dopo il periodo di 30 giorni utilizzando lo strumento Ripristina dati nella Console di amministrazione. Una volta scaduto il periodo indicato, gli amministratori hanno a disposizione altri 25 giorni per ripristinare i messaggi. Questo ulteriore periodo di 25 giorni inizia 30 giorni dopo l'eliminazione di un messaggio e si applica ai messaggi di qualsiasi età. Al termine del periodo aggiuntivo di 25 giorni, i messaggi vengono eliminati definitivamente dall'account Google Workspace e non possono essere ripristinati da un amministratore o da Google. Per motivi di privacy, spiega Google, non vengono archiviati i dati dell'account dopo il periodo di eliminazione aggiuntivo di 25 giorni.
- Recuperare dati da Vault
Se invece la propria organizzazione utilizza Google Vault, potreste essere in grado di recuperare i messaggi eliminati oltre il periodo aggiuntivo di 25 giorni. Se i dati erano soggetti a regole di conservazione o blocchi, è possibile esportare i dati conservati, ma non ripristinarli direttamente nell'account Gmail dell'utente. Per informazioni dettagliate, vedi Guida introduttiva per la ricerca e l'esportazione in Vault.
