Google, da dicembre gli account inattivi saranno cancellati

L'operazione serve a eliminare gli indirizzi Gmail serviti all'utente per usufruire di servizi ad ampio spettro di Google per poi abbandonarli a favore di un altro account di posta elettronica. L'operazione riguarda solo gli account personali, non quelli legati a un datore di lavoro, una scuola o un'altra organizzazione

La cancellazione degli account

Per "accesso", il gigante della tecnologia considera non solo l'invio di messaggi ma anche la semplice lettura di una mail, da qualunque dispositivo, così come il login ai file del cloud di Google Drive, l'utilizzo di YouTube con il proprio profilo o la condivisione di foto tramite Google Foto. Nello specifico, l'operazione è atta a eliminare la tipologia di indirizzi email con cui un utente usava servizi ad ampio spettro di Google, poi abbandonati per l'uso di un altro account di posta, che funge anche da nome utente per l'accesso ai servizi. La politica si applica solo agli account personali, non a quelli legati a un datore di lavoro, una scuola o un'altra organizzazione. Una volta ritenuto inattivo, a partire dal 1 dicembre Google potrà eliminare tutti i contenuti e i dati dell'account, quindi non solo le email ma ogni tipo di file legato al profilo. Come sottolineato da Forbes, ciò include una serie di informazioni archiviate da varie piattaforme, tra cui Google Foto, eventi di Google Calendar, Google Docs. In avvicinamento alla data, l'azienda invierà notifiche all'account e ad un indirizzo email aggiuntivo, se presente.