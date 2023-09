Google compie 25 anni, 10 curiosità sul motore di ricerca più famoso

10/11 ©IPA/Fotogramma

IL MOTTO – Google non ha un motto ufficiale, ma una sorta di unità di intenti: “Do the right thing; don’t be evil. Honesty and integrity in all we do. Our business practices are beyond reproach. We make money by doing good things”. Tradotto significa: “Fai la cosa giusta, non essere cattivo. Onestà e integrità in tutto ciò che facciamo. Le nostre pratiche commerciali sono irreprensibili. Guadagniamo facendo del bene”. La frase, spesso ridotta a “Don’t be evil”, è un po’ impegnativa: per questo oggi non è più presente nel codice di condotta dei dipendenti