Google e Universal Music, accordo su canzoni prodotte da AI

Google e Universal Music Group sarebbero sul punto di finalizzare un accordo che potrebbe cambiare il panorama della musica generata dall'intelligenza artificiale. Secondo alcune fonti del Financial Times, una volta finalizzata la partnership, Google sarebbe pronta a rilasciare in via definitiva la sua piattaforma di IA che permetterebbe a chiunque di basarsi su brani e voci di artisti famosi per creare le proprie canzoni. L'accordo, come sottolinea Forbes, consentirebbe ai detentori del copyright di ottenere ricavi per l'addestramento degli algoritmi con i brani licenziati, mentre gli artisti avrebbero la possibilità di aderire al progetto, eventualmente utilizzando i contenuti generati da IA per i loro lavori. Si tratta, soprattutto per Universal Music, di un cambio di passo netto rispetto al passato.