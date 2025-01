Nuovi attacchi da hacker filorussi, i rischi e cosa sappiamo

Introduzione

Nella mattinata dell’11 gennaio si sono verificati nuovi attacchi ai siti di ministeri e istituzioni italiane da parte degli hacker filorussi Nonname057(16). Come di consueto si tratta di azioni Ddos (Distributed denial of service) che hanno provocato disagi e interruzioni temporanee di alcuni servizi. Tra i siti attaccati ci sono i ministeri di Esteri, Infrastrutture e Trasporti, Consob, Carabinieri, Marina, Aeronautica, nonché aziende del trasporto pubblico locale come l'Atac di Roma, l'Amat di Palermo, l'Amt di Genova. Per ripristinare le funzionalità si è attivato il Csirt (Computer Security Incident Response Team) dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Lo scorso 28 dicembre nel mirino era finito ancora il sito web della Farnesina e i portali dedicati al pubblico degli aeroporti milanesi di Malpensa e Linate, con disagi per fortuna limitati