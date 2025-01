Nuovo attacco hacker filorussi a siti web istituzionali italiani

Anche i ministeri

Tra i target dell'attacco - di tipo DDos, come avviene di solito in questi casi - anche i siti dei ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti e dello Sviluppo economico, quello della Marina militare e quelli di alcune linee di trasporto pubblico locale: diversi al momento sono consultabili, altri no. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale sta monitorando l'attacco, garantendo tutto il supporto tecnico necessario agli obiettivi dichiarati. Tutti i siti target stanno tornando alla normalità.