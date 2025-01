Zelensky a Biden: "Grazie per sostegno incrollabile"

Il 'pieno sostegno' dell'Italia all'Ucraina contro la Russia è stato confermato dal presidente della Repubblica Mattarella a Zelensky che lo ha invitato a Kiev dopo l'incontro al Quirinale. Un sostegno 'per la sicurezza di tutta l'Europa', ha detto il capo dello Stato, e 'per amicizia e rispetto delle regole della comunità internazionale'. Il presidente ucraino ha parlato di un incontro 'molto positivo'. Trump intanto apre all'incontro con Putin: 'Stiamo organizzando'. Ok del Cremlino 'senza precondizioni'.

Il presidente ucraino ha ringraziato il presidente Usa Joe Biden "per il sostegno incrollabile a Kiev per il ruolo fondamentale che gli Stati Uniti hanno svolto nell'unire la comunità internazionale".





