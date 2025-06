Il Ministero della Difesa russo afferma di aver abbattuto stanotte 61 droni ucraini sul suo territorio, tra cui almeno uno diretto verso la capitale Mosca. Il presidente Putin si è detto pronto ad incontrare quello ucraino ma solo nella fase finale dei negoziati per "porre fine" al conflitto. Zelensky nel suo messaggio serale ha detto che la difesa delle autorità iraniane da parte della Russia evidenzia la necessità di intensificare le sanzioni contro Mosca. Il presidente ucraino sostiene che l'impiego da parte della Russia di droni Shahed di progettazione iraniana e di munizioni nordcoreane è la prova che gli alleati di Kiev non stanno esercitando una pressione sufficiente su Mosca. Nominato Gennadiy Shapovalov come nuovo comandante delle forze di terra del Paese, in sostituzione di un precedente comandante che si era dimesso in seguito a un attacco russo su un campo di addestramento militare che aveva provocato 12 morti e 60 feriti. La Nato verso un accordo sulle spese per la difesa: il 5% ma entro il 2035.

