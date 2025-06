"Ho paura della guerra", come affrontare l'ansia da conflitti

La mente umana non è fatta per reggere minacce continue e globali, eppure da febbraio 2022 - quando la Russia ha invaso l'Ucraina - a oggi - con l'escalation del conflitto in Medioriente - siamo sottoposti 24 ore su 24 a notizie di distruzione e morte che impattano sulla nostra salute mentale. "Il rischio non è solo l’assuefazione, è la desensibilizzazione morale: una condizione in cui il male smette di fare rumore", spiega lo psicoterapeuta Damiano Rizzi. Come provare a proteggerci?