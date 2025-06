Guerra Israele Iran, a Ginevra vertice dei ministri degli Esteri. LIVE

E' polemica sui social dopo che la popolare attrice americana Whoopi Goldberg ha detto nel programma 'The View' che la vita negli Stati Uniti è terribile quanto in Iran, durante un acceso scontro con la sua co-conduttrice Alyssa Farah Griffin. "Ricordiamo anche che gli iraniani letteralmente buttano giù i gay dagli edifici", ha detto Griffin. "Non rispettano i diritti umani fondamentali né il diritto internazionale", ha aggiunto. È stato allora che Goldberg ha replicato, suggerendo che gli Usa non sono migliori dell'Iran per quanto riguarda il trattamento riservato ai "gay" e ai "neri". "Non facciamolo, perché se iniziamo così, in questo Paese siamo noti per aver legato i gay all'auto", ha accusato l'attrice aggiungendo che gli Stati Uniti "hanno continuato a impiccare i neri". Griffin ha subito replicato, insistendo sul fatto che gli Usa di oggi "non sono per niente come" l'Iran. "L'anno 2025 negli Stati Uniti non è per niente come se mettessi piede a Teheran indossando questo vestito in questo momento", ha sostenuto riferendosi alla capitale iraniana. "Non se sei nero", ha replicato Goldberg dopo che Griffin ha ribadito la sua tesi secondo cui vivere in America nel 2025 è diverso che in Iran.