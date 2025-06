Guerra nucleare, quali sono i Paesi più sicuri in caso di conflitto?

Da mesi, poi, il presidente francese Emmanuel Macron parla di “ombrello nucleare” che Parigi avrebbe pronto per i Paesi Ue contro eventuali attacchi. La Francia, con le sue 300 testate atomiche, parla di un accordo di difesa con la Gran Bretagna, che ne ha 250: questo comporrebbe un potenziale di attacco di 550 testate. Poche, specie se messe in confronto con le 5889 della Russia. Più nutrito, invece, “l’ombrello della NATO”, che conterebbe su diversi missili nucleari americani divisi tra Germania, Turchia, Olanda, Belgio e Italia (in particolare nelle basi di Aviano, in Friuli, e di Ghedi, vicino a Brescia). Il vento (come insegna il caso Chernobyl) e la possibilità estesa di un attacco lascerebbero davvero pochi Paesi europei fuori dagli effetti di una guerra nucleare. Ma quindi quali sono i Paesi veramente al sicuro? Ecco la classifica del quotidiano The Mirror