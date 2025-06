Iran, Aiea: "Nessuna fuga radioattiva, ma rischi se colpito Bushehr"

Il direttore generale dell'Aiea Rafael Grossi, parlando al Consiglio di Sicurezza Onu su Israele-Iran (LIVEBLOG), ha spiegato che "la centrale nucleare di Bushehr è il sito in Iran dove le conseguenze di un attacco potrebbero essere più gravi. È una centrale nucleare in funzione e un attacco diretto potrebbe comportare un rilascio molto elevato di radioattività nell'ambiente". Dunque Grossi, ha riferito che in Iran non è stata rilevata alcuna fuoriuscita di radiazioni, dopo i raid israeliani, ma che il "pericolo" esiste.