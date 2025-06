Israele-Iran, il ruolo delle basi Usa in Italia in caso di attacco

Nei giorni scorsi il futuro delle basi Usa in Italia è stato al centro di un incontro tra il ministro e i membri della delegazione italiana all’Assemblea parlamentare della Nato in vista del summit in programma a L’Aja il 24-25 giugno. “Non c’è alcuna intenzione di smantellarle perché il Mediterraneo resta centrale per l’Alleanza atlantica”, ha detto il capo delegazione Lorenzo Cesa (Udc) che sull’annunciato aumento delle spese militari aggiunge: “Il presidente americano Trump è stato chiaro, ci ha detto in pratica riorganizzatevi la Difesa coi vostri soldi ma questo non significa che saranno spesi tutti in armi. L’Europa, per esempio, ha già un piano preciso per ammodernare le infrastrutture”.