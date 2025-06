We Make Future 2025 a Bologna: date, programma e ospiti

Dal 4 al 6 giugno, WMF - We Make Future, la più grande fiera internazionale su Intelligenza Artificiale, Tecnologia e Innovazione Digitale approderà al quartiere fieristico di BolognaFiere con oltre 100 eventi tematici e la partecipazione di più di 1.000 tra changemaker, investitori e speaker provenienti da oltre 90 paesi. Il WMF è organizzato da Search On Media Group ed è un evento che offre occasioni di business e cooperazione globale, insieme a spazi per l’incontro tra stakeholder internazionali. Oltre 700 sponsor ed espositori saranno presenti all’interno dell’area fieristica. Saranno presenti fornitori con soluzioni per la trasformazione digitale, dall’integrazione dell’intelligenza artificiale nei processi aziendali alle digital agency, fino a piattaforme e soluzioni per l’e-commerce.

Alcuni ospiti

Sul palco principale della manifestazione, si alternerà un programma ricco di intrattenimento, ospiti internazionali, imperdibili performance e racconto del contemporaneo. Attesi veri changemaker dell’innovazione come Federico Faggin, inventore del microprocessore e pioniere della Silicon Valley; John Wesley, Senior Director di NVIDIA, Giuseppe Borghi, Head of the Φ-lab Division di ESA, Nestor Maslej - HAI Stanford University, Luc Julia, co-creatore di Siri e Chief Scientific Officer di Renault, Francesca Rossi, AI Ethics Global Leader in IBM e molti altri.

Le big tech

Presenti anche rappresentanti di big tech e istituzioni come PagoPA, ESA - Agenzia Spaziale Europea, Intel, Philip Morris Italia, Aceper, Softbank, Klarna, Yamaha Music Innovation e CGM/MARE. Attesissimi anche i narratori della cultura pop, del digitale e dell’impatto sociale, come creator del calibro di Marcello Ascani, Isabella Potì, Ale Della Giusta, Nadia Lauricella, Jenny De Nucci, Cathy La Torre, Flavia Carlini e l’imprenditore tech Marco Montemagno.