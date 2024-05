3/9

Ring Air pesa circa 2,4 grammi e dopo averlo indossato un paio di giorni non si sente più e ci si abitua molto facilmente, anche per chi (come il sottoscritto) non è abituato a portare anelli. Batteria di durata abbastanza lunga: nella nostra prova, con un paio di allenamenti, è durata circa 5 giorni. Inclusa nella confezione, la basetta di ricarica USB che in qualche ora ricarica completamente l’anello. Il dispositivo è resistente all’acqua fino a 100 metri e può essere tranquillamente utilizzato al mare o in piscina.

LEGGI ANCHE - Il rilancio di HUAWEI in Europa passa per due nuovi smartwatch e un pc superleggero