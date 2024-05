Roborock S8 MaxV Ultra, il nuovo robot per la pulizia automatizzata

2/8

La cura per i dettagli caratterizza non solo le componenti fisiche del robottino ma anche la tecnologia che lo alimenta. Il Roborock S8 MaxV Ultra integra in sé varie funzionalità di intelligenza artificiale come ad esempio la tecnologia DirTech - che adegua automaticamente le impostazioni di pulizia in base al livello di sporco presente nella stanza - e il sistema Reactive AI 2.0 per riconoscere ed evitare gli ostacoli in giro per casa (come, ad esempio, i fili o oggetti lasciati in disordine).