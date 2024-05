Creative Technology ha lanciato sul mercato due nuovi prodotti della serie Pebble: Creative Pebble X e Creative Pebble X Plus. Sono delle casse progettate per trasformare le postazioni di lavoro o da gioco con un sonoro coinvolgente. Sono potenti e belle da vedere grazie anche agli effetti RGB. Abbiamo provato il sistema X Plus, ecco le nostre impressioni

(di Giovanni Mirenna)