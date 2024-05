5/8

Nell’uso quotidiano le Ear (a) sono perfette anche per lunghe sessioni di ascolto sia in libertà, su un comodo divano sia in allenamento. Sono sempre ben salde anche se il “tip” per mettere in pausa le tracce audio, oppure passare a quella successiva è un po’ meno secco, definito che in qualche concorrente. Importante la possibilità di aumentare e diminuire il volume agendo direttamente sullo stello della cuffietta ma l’assegnazione della gesture per questa funzione prevede solo il doppio “tip” e pressione prolungata. Macchinosa e non sempre la manovra riesce.