Suzuki GSX-8R CUP, presentato il calendario ufficiale

La base da cui si parte è già ottima. Nella configurazione originale, infatti, la GXR 8R si avvale di un bicilindrico parallelo da 776 cc con 83 Cv a 8.500 giri/min, una coppia di 78 Nm a 6.800 giri/min, un peso in ordine di marcia di 205 kg, telaio in acciaio, raffinate sospensioni Showa ed elettronica evoluta. Il pacchetto Cup non ne ha stravolto l’anima prevedendo nuova carena integrale, impianto di scarico completo Akrapovic e gomme Pirelli Diablo Supercorsa V3 SC1.