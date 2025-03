Sciopero treni mercoledì 19 marzo, gli orari e le fasce garantite

Potrebbero registrarsi disagi sulle linee ferroviarie italiane nella giornata di mercoledì 19 marzo: domani è infatti in programma uno sciopero dei treni di 8 ore che coinvolgerà il personale del Gruppo Fsi, Italo e Trenord. L’agitazione è prevista dalle 9 alle 17, su scala nazionale, ed è stata convocata da Fast-Confsal, Orsa Ferrovie e Ugl Ferrovieri. Inizialmente la protesta era stata proclamata anche da Usb Lavoro Privato per 24 ore, ma è stata successivamente revocata con l’intenzione di riconvocarla più avanti.

Il sito di Trenitalia ricorda che, per quanto concerne il trasporto regionale, “sono stati istituiti i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione (dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali; dalle ore 07.00 alle ore 10.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dei giorni festivi)”. Per quanto riguarda invece i treni a lunga percorrenza, in caso di sciopero nei giorni feriali e festivi Trenitalia garantisce i collegamenti riportati nella tabella consultabile a questo link . È bene poi ricorda che i treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un'ora dall'inizio dell'agitazione sindacale. Trascorso tale periodo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale.

Daniele Povegliano di Orsa Ferrovie ha spiegato nei giorni scorsi che “i provvedimenti adottati dalla Commissione di Garanzia penalizzano l'utenza, alimentando una moltiplicazione degli scioperi nei giorni lavorativi a danno dei pendolari e al contempo compromettono gravemente l'efficacia dello sciopero. Il tutto avviene mentre si discute il rinnovo del contratto dei ferrovieri, scaduto da un anno e mezzo e ancora lontano da una soluzione tra le parti. Il diritto di sciopero è il più restrittivo d'Europa, i modelli francesi e tedeschi sono un riferimento solo quando a rimetterci sono i lavoratori". "Ribadiamo - aggiunge - la nostra disponibilità a rivedere le norme che regolano l'esercizio del diritto di sciopero in tutto il comparto ferroviario, non solo nel gruppo Fsi come fa comodo al ministro e a qualche azienda".

Come rinunciare al viaggio e avere il rimborso

Come spiegato da Trenitalia sul suo sito, l’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione: “I passeggeri, che intendono rinunciare al viaggio, possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero: fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce; fino alle ore 24:00 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali. In alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti”.

Trenord e Italo, che cosa sapere

L’agitazione è convocata anche per il personale di Trenord e Italo. Per quanto riguarda la prima, sul sito è indicato che “le fasce orarie di garanzia non saranno interessate” e “arriveranno a fine corsa i treni con partenza prevista da Orario Ufficiale entro le ore 09:01 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 10”. Inoltre “nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express” e tra “Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio”. Per quanto riguarda Italo, invece, è disponibile online la lista dei treni garantiti.