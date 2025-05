Agguato ultrà Milan, indagini per tentato omicidio: chi è il bersaglio

Luca Guerrini, rimasto illeso, ha 27 anni ed è un ultrà del Milan legato a Luca Lucci, il capo della curva Sud in carcere dal 30 settembre scorso. Il giovane agli investigatori non ha saputo spiegare le ragioni dell'agguato e ha lasciato intendere che potrebbe essersi trattato di uno scambio di persona. I colpi sono partiti da uno scooter con a bordo due persone che non sono ancora state individuate ascolta articolo

Un fascicolo per tentato omicidio e detenzione illegale di armi è stato aperto dalla Dda di Milano in merito all’agguato avvenuto l’8 maggio in via Imbriani, nel capoluogo lombardo, ai danni di un ultrà del Milan. Il bersaglio dei colpi è Luca Guerrini, tifoso milanista legato a Luca Lucci. I pm Paolo Storari e Sara Ombra hanno deciso l’apertura delle indagini anche se ancora non si conosce l’identità di chi ha sparato: probabilmente due uomini con il casco e a bordo di uno scooter che sono fuggiti. Le indagini Stando alle prime indagini della Squadra mobile della Polizia e dei pm, intorno alle 13 il passeggero dello scooter ha esploso due colpi che si sono conficcati nell'auto di Guerrini, senza colpirlo, mentre al terzo sparo l'arma, una scacciacani modificata calibro 9, si è inceppata. L'uomo ha raccontato che era da poco uscito dalla sua barberia per andare a pranzare e di essere stato seguito per un tratto di strada dai due in motocicletta che hanno approfittato di un semaforo rosso per affiancare la sua Audi e sparare. Guerrini si è salvato buttandosi in tempo dalla parte del passeggero. Poi è fuggito a piedi e si è nascosto per qualche tempo nei paraggi. Quindi è tornato sul posto dell’agguato dopo essere stato avvertito dalla madre che era stata avvisata dalle forze dell'ordine in quanto la vettura è in leasing all'azienda di famiglia.

Chi è Luca Guerrini Il bersaglio, uscito illeso dall’agguato, si chiama Luca Guerrini. Ultrà del Milan, 27 anni, è legato a Luca Lucci, il capo della curva Sud in carcere dal 30 settembre scorso, dopo il maxi blitz di Polizia e Gdf sui leader delle curve del Meazza e sui loro sodali. Guerrini è anche titolare di un negozio di tatuaggi e barberia di una catena, la Barber Italian Ink, gestita dallo stesso Lucci. La vittima dell’agguato, con piccoli precedenti per furti, era stato sottoposto a Daspo, fino a qualche mese fa, dopo le indagini su uno striscione intimidatorio che venne messo sotto casa del giocatore dell'Inter Federico Dimarco, che, dopo il derby di Champions del 2023, aveva cantato in campo alla fine un coro di sfottò contro i milanisti. Leggi anche Agguato Milano, il bersaglio è un ultrà del Milan

Cosa sappiamo Gli investigatori sono al lavoro, analizzando le telecamere della zona e anche una dashcam collocata su un'auto che si trovava in strada in quel momento, per ricostruire la dinamica dell’agguato e individuare i responsabili. Non è escluso che il nuovo episodio che ha visto Luca Guerrini come bersaglio possa essere legato al mondo delle curve. I due uomini fuggiti a bordo dello scooter dopo aver esploso i colpi di pistola erano entrambi vestiti di scuro e indossavano un casco integrale. Guerrini, davanti agli investigatori, avrebbe spiegato di non aver alcuna idea della ragione per la quale due persone abbiano sparato dalla motocicletta verso di lui mentre era in auto lasciando intendere, senza dichiararlo esplicitamente a verbale, che potrebbe essersi trattato di uno scambio di persona.