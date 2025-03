Trump-Putin, prima intesa verso la tregua: sospesi attacchi a centrali

Prima parziale fumata bianca verso la pace in Ucraina, dopo l'attesa telefonata tra Trump e Putin durata quasi 3 ore: concordata una roadmap verso una "pace durevole" che inizierà con una tregua di 30 giorni dei raid sulle infrastrutture energetiche. Putin: "Impegno per la pace, ma stop armi a Kiev". Mosca annuncia per oggi uno scambio di 175 prigionieri per parte con Kiev.

''Puntano a indebolire l'Ucraina'' e ''non a mettere fine alla guerra'', ha dichiarato il presidente ucraino Zelensky. "Non sono pronti a porre fine a questa guerra, e lo vediamo. Non sono pronti nemmeno per il primo passo, che è un cessate il fuoco".

La Casa Bianca riferisce che entrambi abbiano concordato di "avviare immediatamente i negoziati" sul cessate il fuoco, che si terranno in "Medio Oriente", a Gedda.

Meloni dice di sostenere lo sforzo di Trump per la pace. Bruxelles invece non si fida e prosegue con le armi per l'Ucraina: dobbiamo "prepararci alla guerra", secondo la Von der Leyen. La sicurezza Ue è "messa in dubbio" dal disimpegno di Trump e sarà "inevitabile" dotarsi di una difesa comune, avverte Draghi.

