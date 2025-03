Medio Oriente, razzi di Hamas su Tel Aviv: Israele avanza a Rafah

Il Movement for Quality Government in Israel ha annunciato di aver presentato una petizione all'Alta Corte di giustizia contro il licenziamento da parte del governo del capo dello Shin Bet, Ronen Bar. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha giustificato l'azione, mai avvenuta prima nel Paese, con la "crescente mancanza di fiducia professionale e personale" tra i due ma Bar si è difeso, sostenendo che è stato motivato da "interessi personali" del capo di governo. Il capo dell'agenzia di sicurezza interna, in una lettera, ha fatto riferimento alle conclusioni dell'indagine interna sull'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 e alla delicata indagine in corso sul Qatargate, lo scandalo che riguarda presunti pagamenti da Doha a persone vicine al leader. Bar ha giurato di difendersi davanti agli "organismi appropriati".