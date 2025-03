Libano, casco blu Unifil ferito nell'esplosione di una mina nel sud

Andrea Tenenti, portavoce della forza di pace dell'Unifil ha confermato che un peacekeeper è rimasto ferito durante un'attività operativa ed è stato trasportato in un ospedale di Beirut per essere operato. L'esplosione è avvenuta tra i villaggi di Zibqine e Yater, vicino al confine con Israele

Un membro della forza di pace delle Nazioni Unite è rimasto ferito nell'esplosione di una mina nel sud del Libano, lo scrive l'agenzia di stampa National News Agency che non fornisce ulteriori dettagli sull'esplosione avvenuta tra i villaggi di Zibqine e Yater, vicino al confine con Israele. Andrea Tenenti, portavoce dell'Unifil, conferma che un peacekeeper è rimasto ferito durante un'attività operativa ed è stato trasportato in un ospedale di Beirut per essere operato.