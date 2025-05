Medioriente, Trump è in Arabia Saudita: al via il tour diplomatico

Il presidente statunitense Donald Trump è atterrato a Riad in Arabia Saudita, dando il via alla sua missione nella regione mediorientale. Si tratta del suo primo importante viaggio diplomatico all'estero del secondo mandato. La capitale saudita rappresenta la prima tappa del tour del tycoon, che è atteso anche in Qatar e negli Emirati Arabi Uniti. Al suo arrivo, è stato steso un tappeto viola sotto l'Air Force One, sul quale lo stesso Trump ha viaggiato oltreoceano per raggiungere il Medioriente, scortato da aerei militari.