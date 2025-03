M.O.: Parigi, Berlino e Londra chiedono ritorno tregua a Gaza. LIVE

Francia, Germania e Regno Unito hanno chiesto un "immediato ritorno al cessate il fuoco" nella Striscia di Gaza, affermando di essere "indignati" per il numero di vittime tra i civili da quando Israele ha violato la tregua". Osama Tabash è stato ucciso in un attacco aereo israeliano, hanno annunciato l'Idf e lo Shin Bet, come scrive The Times of Israel. Le sirene dell'allarme antiaereo sono entrate in azione anche a Gerusalemme, con il lancio di missili e razzi contro le due città. "I soldati dell'Idf hanno avviato un'operazione di terra nel quartiere di Shaboura a Rafah", ha dichiarato il portavoce dell'Idf. Un ospedale costruito dalla Turchia nella Striscia di Gaza è stato preso di mira da raid israeliani.

Approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: