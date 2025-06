Nave Flotilla diretta a Gaza sequestrata da Israele. DIRETTA

Il Ministero degli Esteri israeliano ha dichiarato oggi che la nave umanitaria Madleen, diretta a Gaza con a bordo l'attivista svedese Greta Thunberg, è stata dirottata e sta per attraccare in Israele da dove i suoi passeggeri dovranno "tornare nei loro Paesi". La barca a vela "sta dirigendosi in sicurezza verso le coste di Israele. E' previsto che i passeggeri tornino nei loro paesi", ha dichiarato il dicastero in una nota poco dopo che la ong Freedom Flotilla che ha noleggiato la nave ha annunciato che l'imbarcazione era stata "abbordata" dalle forze israeliane.