Gaza, il drammatico video appello di Greta Thunberg dalla nave Madleen

Dopo il fermo imposto da Israele sulla nave umanitaria Madleen diretta a Gaza, è stato pubblicato sui social un video in cui Greta Thunberg, a bordo dell’imbarcazione, denunciava l’imminente intervento dell’Idf: “Mi chiamo Greta Thunberg e vengo dalla Svezia. Se vedete questo video, siamo stati intercettati e rapiti in acque internazionali dalle forze di occupazione israeliane, o da forze che sostengono Israele. Esorto la mia famiglia, i miei amici e compagni a mettere pressione al Governo svedese affinché intervenga per far rilasciare me e gli altri il prima possibile”. Anche altri tra gli attivisti membri dell’equipaggio hanno diffuso sui social degli appelli ai propri governi nazionali affinché facciano pressione su Israele per ottenere il rilascio. In risposta, il ministero degli Esteri dello Stato ebraico ha pubblicato su X una foto in cui si vede l’attivista svedese mentre riceve un panino: “Greta Thunberg è in viaggio verso Israele, sana e salva e di buon umore”.