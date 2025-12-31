Cambogia, liberati 18 soldati imprigionati in Thailandia

Le autorità thailandesi hanno liberato18 soldati cambogiani detenuti come prigionieri nel Paese. I militari sono stati consegnati a un posto di blocco di frontiera a Phsar Prium dopo 155 giorni di detenzione. Il loro rimpatrio è stato ritardato a causa di presunte violazioni dell'accordo di cessate il fuoco.
