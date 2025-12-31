Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Cambogia, liberati 18 soldati imprigionati in Thailandia

Mondo

Le autorità thailandesi hanno liberato18 soldati cambogiani detenuti come prigionieri nel Paese. I militari sono stati consegnati a un posto di blocco di frontiera a Phsar Prium dopo 155 giorni di detenzione. Il loro rimpatrio è stato ritardato a causa di presunte violazioni dell'accordo di cessate il fuoco.

Prossimi video

Tregua a Gaza, nuova stretta di Israele agli interventi umanitari dell'ONU

Mondo

Ucraina, il 3 e il 6 gennaio vertice dei volenterosi

Mondo

Eurostar, guasto nel Tunnel della Manica: treni in tilt

Mondo

Eurostar sospende treni tra Londra e Parigi: guasto a tunnel

Mondo

Siria, alawiti nel nuovo governo dopo la caduta di Assad

Mondo

Eurostar, guasto nel tunnel della Manica: sospesi i treni

Mondo