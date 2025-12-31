Bolivia, scontri tra polizia e minatori a La Paz

A La Paz, in Bolivia, i lavoratori delle miniere hanno protestato contro l’applicazione di un decreto governativo che revoca i sussidi necessari a mantenere i prezzi del carburante al di sotto dei livelli internazionali. I minatori si sono scontrati con le forze dell'ordine, che hanno lanciato gas lacrimogeni e proiettili di gomma per disperdere la folla.
