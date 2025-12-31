Offerte Sky
Ucraina, bombardamento russo a Odessa: almeno 6 feriti

Mondo

In Ucraina l’esercito russo ha lanciato un attacco con droni contro la città di Odessa, che ha colpito e danneggiato un edificio residenziale. Almeno quattro persone, tra cui un neonato di sette mesi, sono rimaste ferite.

