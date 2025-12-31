Offerte Sky
Perù, scontro treni a Machu Picchu: 1 morto e diversi feriti

Mondo

In Perù due treni si sono scontrati frontalmente sulla linea ferroviaria che porta alla cittadella di Machu Picchu. L’incidente ha provocato la morte di un macchinista e il ferimento di almeno 40 persone, tra cui anche turisti stranieri.

