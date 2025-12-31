Offerte Sky
Germania, ladri trafugano caveau di una banca a Natale

Mondo

In Germania, nella città di Gelsenkirchen, un gruppo di ladri ha sottratto circa 30 milioni di euro dal caveau di una banca. I rapinatori hanno perforato un muro e hanno poi forzato almeno 3200 cassette di sicurezza. Centinaia di clienti preoccupati per i propri risparmi si sono radunati di fronte alla filiale, tentando anche di forzarne l’ingresso.

