Guerra in Iran, missili su Tel Aviv durante la notte

Un'esplosione in direzione degli impianti del gigante petrolifero Saudi Aramco a Riyadh è stata avvistata mercoledì 18 marzo, nel contesto degli attacchi missilistici iraniani sferrati contro l'Arabia Saudita. Le riprese di testimoni oculari hanno mostrato l'esplosione all'orizzonte con un'enorme palla di fuoco che si innalzava verso il cielo, prima che si vedesse e si udisse una seconda esplosione sulla destra. Il ministro degli Esteri saudita Faisal bin Farhan Al Saud ha dichiarato che l'Arabia Saudita si riserva il diritto di intraprendere azioni militari contro l’Iran, se necessario.
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