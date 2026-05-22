Sky Cube 22/5 - Dopo Venezuela e Iran, Trump punta su Cuba?

L’incriminazione negli Stati Uniti di Raúl Castro e l’arrivo della portaerei nucleare Nimitz nei Caraibi riaccendono la tensione intorno a Cuba e alimentano il timore di uno scenario simile a quello già visto in Venezuela. Washington parla di una dimostrazione di forza, ma quanto è realistico il rischio di una nuova escalation tra gli Stati Uniti e l’Isla della Revolución? Nella puntata di Sky Cube di oggi Stefania Pinna ne parla con il vice direttore Michele Cagiano e con il corrispondente da New York Federico Leoni