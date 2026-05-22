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Londra, polizia testa il riconoscimento facciale in strada

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La polizia di Londra sta testando nelle strade della città un sistema di riconoscimento facciale in tempo reale, scansionando i volti dei passanti per confrontarli con una lista di ricercati. Nel quartiere di Victoria, i test operativi hanno portato al fermo di un uomo segnalato dal software. La tecnologia, che ha permesso 2.500 arresti dal 2024, continua tuttavia a dividere l'opinione pubblica tra esigenze di sicurezza e timori per la privacy.

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