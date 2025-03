Lunedì vertice Mosca-Usa a Riad. Il 27 marzo summit volenterosi. LIVE

Il test dell'ultimo sistema missilistico antiaereo nordcoreano è stato comunicato all'indomani della fine delle manovre militari annuali congiunte di Corea del Sud e Stati Uniti, denominate 'Freedom Shield', e nel giorno dell'arrivo a Pyongyang del segretario del Consiglio di sicurezza russo Sergey Shoigu, che vedrà il leader Kim Jong-un e altri funzionari, in base ai media di Mosca. Kim, che ha supervisionato le operazioni, ha elogiato il sistema e ha espresso gratitudine per gli sforzi dei ricercatori e dei funzionari dell'industria delle munizioni, affermando che l'esercito del Nord sarà dotato di "un altro importante sistema di difesa con prestazioni di combattimento lodevoli", ha riportato l'agenzia statale Kcna, senza specificare dove si sia tenuto il test. Tuttavia, Seul ha riferito la scorsa settimana che il Nord ha lanciato "molteplici missili balistici non meglio identificati" dopo aver l'avvio delle manovre Freedom Shield. I funzionari militari di Stati Uniti e Corea del Sud hanno detto che Pyongyang potrebbe aver ricevuto supporto tecnico da Mosca nello sviluppo di armi convenzionali, tra cui missili antiaerei, in cambio dello spiegamento di truppe nordcoreane per rafforzare la Russia nella guerra in Ucraina. La Kcna, inoltre, ha anche pubblicato una dichiarazione del ministero della Difesa nordcoreano di forte critica alle manovre di Seul e Washington, durate di 11 giorni e conclusesi giovedì, ritenute "nient'altro che una prova generale di guerra di aggressione volta a invadere e occupare" la Corea del Nord. "Le mosse militari sconsiderate" di Seul e Washington "possono senza dubbio portare le conseguenze più gravi che non desiderano", ha avvertito il ministero.